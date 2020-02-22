CHP'li Öztrak: "İktidar olma ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletin dertlerine derman olacak, sinesine sığınılacak adres CHP'dir. Artık hepimiz iktidar olma ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz." dedi.

Öztrak, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin 37. olağan kurultayına doğru büyük bir coşkuyla yürüdüklerini söyledi.

Kurultayın, ayrı bir önemi olduğunu belirten Öztrak, "Bu kurultay, partimizin iktidar kadrolarını seçeceği kurultaydır. Geçtiğimiz yıl 'Martın sonu bahar' dedik ve oldu. Şimdi de kurultayımız baharı yaz edecek, CHP iktidarının önününü açacaktır." diye konuştu.

Büyük başarıların, beraberinde büyük sorumluluklar da getirdiğinin altını çizen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz artık ülkeyi yönetenlerden umudunu kesmiş. Dertlerine derman, kendisine sığınacak yer arıyor. Milletin dertlerine derman olacak, sinesine sığınılacak adres CHP'dir. Artık hepimiz iktidar olma ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bıçak, milletin kemiğini delmektedir. Bir yanda yaşanan ekonomik buhran, diğer yanda Suriye'de büyüyen ateş çemberi, milletimizi bunalttıkça bunaltmaktadır."