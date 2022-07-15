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CHP'li Öztunç, Çeşme'de yanan alanda incelemelerde bulundu

15.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Öztunç, Çeşme'de yanan alanda incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanları etkileyen yangının meydana geldiği bölgelerde inceleme yaptı.

Öztunç'a, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve il yöneticileri de eşlik etti.

Öztunç, Ovacık Siteler Bölgesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, orman yangınlarının erken başladığını ancak Hükümet'in yangın dönemine hazırlıksız yakalandığını ileri sürdü.

"Gece görüşlü" helikopterlerin daha önce devreye alınması gerektiğini savunan Öztunç, "Datça'da yangın çıktığında gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ilk kez kullanıldı ve faydası görüldü. Yani 300-400 hektarda tutulabildi o yangın. Eğer Marmaris'te ilk çıkan yangında gece görüşlü helikopterler kullanılsaydı demek ki 5 bin hektar yanmayacaktı. Demek ki daha az bir hektar yanacaktı ve o yangın hemen söndürülmüş olacaktı." ifadelerini kullandı.

Çeşme'deki yangının kontrol altına alınmasında İzmir Büyükşehir ve Çeşme belediyelerinin büyük gayret gösterdiğini kaydeden Öztunç, "Bugün Ovacık Bölgesi’nde yanan bölgelere baktığımızda görüyoruz ki tam kupon araziyi yakmışlar. Tam villa girecek araziler, otel girecek yerler, büyük siteler, rezidanslar yapılacak yerler yakılmış. Uyarıyoruz; sakın ha sakın. Yarın bir gün buraları birilerine peşkeş çekmeyin." dedi.

Öztunç, orman köylüsüne gerekli önemin verilmesi, yüksek gerilim hatlarının alt bölgesinin "tıraşlanması", ormanlık alandaki otların temizlenmesi, Orman Genel Müdürlüğünün personel sayısının artırılması gerektiğini savundu.

Çeşme'deki Alaçatı Mahallesi'nde bulunan Kutlu Aktaş Barajı yakınındaki alanda 13 Temmuz Çarşamba günü saat 13.20'de, Ovacık Mahallesi'ndeki bölgede de aynı gün saat 18.00'de yangın çıkmıştı. Makilik alanlarda etkili olan yangınlar sabaha karşı güçlükle kontrol altına alınmıştı.

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