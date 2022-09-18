CHP'li Salıcı, partisinin Erzurum'daki üye katılım töreninde konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz bu ülkede iş, aş artsın, işimiz, aşımız büyüsün, zenginleşelim istiyoruz. Kimsenin kökenine, diline, geçmişine, hayat şekline bakmadan bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımızı kardeş görüyoruz." dedi.

Salıcı, partisince Erzurum'daki bir otelin konferans salonunda düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde Erzurum'a hak ettiği önemi vereceklerini söyledi.

Kentte işsizlik sorunu nedeniyle gençlerin göç ettiğini ileri süren Salıcı, şöyle konuştu:

"Biz bu ülkede iş, aş artsın, işimiz, aşımız büyüsün, zenginleşelim istiyoruz. Kimsenin kökenine, diline, geçmişine, hayat şekline bakmadan bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımızı kardeş görüyoruz. Biz böyle görüyoruz ama AK Parti, 'biz yatırım yapmasak da Erzurum bize oy veriyor' diye düşünüyor. Bizim altılı masa olarak, CHP olarak, Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sisteme, adalete, güçler ayrılığında medyanın şeffaf olduğu, öyle birilerinin telefonuyla haber yapılmayan bir noktaya ülkeyi getirmemiz lazım. Tayyip Bey çok çalıştı, 20 sene bu ülkeyi yönetti, koşturuyor ama artık emekli vakti geldi. Tayyip Bey'i ve Erzurum'daki AK Parti milletvekillerini emekli edeceğiz."

CHP'li Salıcı, iktidara geldikleri ilk haftada esnafın banka ve esnaf örgütlerine borç faizlerini sileceklerini, üretmek isteyen, toprağını ekmek isteyen çiftçiye de kırmızı mazot yani daha ucuz mazot vereceklerini vadetti.

Türkiye'nin birleşip bütünleşmeye ihtiyacı olduğuna işaret eden Salıcı, "İktidarın karşısında güçlü muhalefeti ortaya koyduk. Bu muhalefeti büyütüp önümüzde ilk seçimde, erken mi, baskın mı, zamanında mı olacak, nasıl olacaksa olacak ama o seçimde iktidar yapacağız. Biz hizmet ederken kimseyi oyuyla, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, başı açık ya da kapalı diye ayırmıyoruz. Geçmişte bize 'başörtüyle sorunları var' diyorlardı, o kardeşlerimizin başörtüsü bizim namusumuzdur. Başı açık ya da kapalı olanla hiç sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından partisine katılanlara rozetlerini takan Salıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

