YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin"

CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin"

ANKARA HABERLERİ  | 16.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçinin SGK primleri ertelenmesin. Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin. Bütün borçları, ödemeleri ertelerseniz çiftçi önünde sonunda borçlarla karşılaşacak ve aslında büyük yıkımı o zaman görecek." diye konuştu.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündeme geldiğinden bugüne kadar bazı temel sorunların ortaya çıktığını belirtti.

Gıda tedarik zincirinin en başında olan taşıma ve lojistik alanında sorunların yaşandığını, bu sorunun kısmen aşıldığını ifade eden Sarıbal, üretim alanlarındaki daralma, çiftçi sayısındaki azalma ve üretememe korkusunun, salgının etkilerinden olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle çiftçinin araziye gidememesi ve mevsimlik işçilerin üretim alanında bulunamamasının gıda tedarikine ya da üretim eksikliğine neden olacağına dikkati çeken Sarıbal, koronavirüs nedeniyle her ülkenin milliyetçi ve ulusalcı bir tavır aldığını, "kendi halkım, insanım, milletim" diyerek elindeki ürünlerin ihracatını kısıtladığını ifade etti.

CHP'nin tarım politikası için öneriler sunduğunu hatırlatan Sarıbal, çiftçinin borçlarının sıfır faizli ve uzun vadeli olarak planlanmasını, yapılandırılmasını önerdiklerini aktardı.

Sarıbal, "Tarım elektriğinin tümü süresiz olarak verilmeli, su sınırsız ve süresiz olarak verilmeli. Elektrik ve su ile ilgili bütün borçlar ötelenmeli, sorun edilmemeli. Çiftçi suyu da elektriği de kesintisiz ve sürekli olarak kullanabilmeli." diye konuştu.

Türkiye'de süt tüketimi çok olmadığı için bu mevsimde süt fazlasının bulunduğunu ifade eden Sarıbal, çiftçilerden sütlerin alınıp süt tozuna çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Çiftçinin doğal afete karşı güvenliği sağlansın"

Sarıbal, şöyle konuştu:

"Çiftçinin doğal afete karşı güvenliği sağlansın. Çiftçinin SGK primleri ertelenmesin, çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin. Bütün borçları, ödemeleri ertelerseniz çiftçi önünde sonunda borçlarla karşılaşacak ve aslında büyük yıkımı o zaman görecek. Dolayısıyla erteleme, öteleme değil ülkenin kaynaklarından çiftçinin bu ülkeye yarattığı katma değerden ve bütçeye koyduğu olanaklardan çiftçinin yararlandırılması gerekmekte."

Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Fiskobirlik, Antbirlik, Marmarabirlik gibi kurumların tekrar aktif hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, buralara faizsiz ve ucuz kredi sağlanması ve bu kurumların üreticinin ürününü alma garantisi vermesini önerdi.

Sarıbal, buğday, arpa, mısır, fındık ve çayın taban fiyatlarının açıklanması ve çiftçilere alım garantisi verilmesi gerektiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Elazığ'ın Baskil ilçesine araç giriş çıkışlarına sınırlandırma

Ankara Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
12:53
İkindi
16:36
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Şube Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
A-City Eczanesi
Yenimahalle
Perihan Eczanesi
Yenimahalle
Galen Eczanesi
Mamak
Ada Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

686 Sayılı Khk Resmi Gazetede Yayımlandı

686 Sayılı Khk Resmi Gazetede Yayımlandı

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.