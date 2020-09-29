YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. CHP’li Torun “Atabay’ın mücadelesine destek olacağız”

CHP’li Torun “Atabay’ın mücadelesine destek olacağız”

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, Didim Belediyesi’ni ziyaret etti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın ziyareti kapsamında Didim Belediye Başkanı A.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, Didim Belediyesi’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın ziyareti kapsamında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti. CHP’li Torun’a ziyaretinde CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş eşlik etti.

Ziyarette konuşan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Aydın’a olmaktan mutlu olduğunu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve ekibine yönelik ortaya atılan iddialara da sert tepki göstererek, “Didim’de de rantçılar, gayri resmi ve gayri meşru işlere bulaşmış olanlar veyahutta istedikleri yerine gelmeyenler belli oyunlar içindeler. Geçmiş FETÖ taktiklerini uygulamaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar onlarda asla başaramayacaklar. Biz bu ülkeye faydalı olmaya yemin ettik, sorunları çözmeye yemin ettik. Parlamentoda vekillerimiz, büyükşehirlerde belediye başkanlarımız ilçelerde belediye başkanlarımız bu sorunları çözecekler. Bizler asla ranta izin vermeyeceğiz. Asla onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Belediye başkanımız gecesi gündüzüne katarak Didim’i hizmet için mücadele ediyor. Bütün ekibiyle bir mücadelenin içerisinde Onu yolunda alıkoymak isteyenler, ayak oyunlarıyla ve FETÖ taktikleri ile bu süreci baltalamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bizlerde onun yanında olacağız. Mücadelesine destek olacağız. Bu kararlığınız ve birlikteliğinizi bozmayın birlikte olursak başarırız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Ertaş Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.