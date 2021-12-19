CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri'de düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.

CHP'nin kentte bir otelde düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın ardından sonuç bildirgesini açıklayan Torun, 3 günlük çalıştayı bugün bitirdiklerini söyledi.

Torun, belediye başkanlarının önce saha çalışmaları ile başladığını, ardından dün belli bilgilendirme toplantıları yapıldığını, hem kara kış fonunu hem de diğer sorunları konuştuklarını, bugün de çok farklı konularda bilgilendirme yapıldığını anlattı.

Çalıştayın 5 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıklayan Torun, şunları kaydetti:

"Birinci madde, siyasi iktidarın politikaları ülkemizi ağır bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Vatandaşlarımız derin yoksullukla mücadele ederken giderek daha fazla hane sosyal yardımlara muhtaç hale gelmektedir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kara kış fonu kurulması çağrısında bulunmuştu ancak siyasi iktidar bu öneriyi dikkate almamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ise vatandaşlarımızı yalnız bırakmamış, kara kış fonu belediyelerimizde hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 3 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 472 bin haneye toplamda 216 milyon 228 bin lira tutarında destek sağlanmıştır. Çalıştayımızda kara kış fonu kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, ihtiyaç sahiplerine verilen desteklerin yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılması konusunda karara varılmıştır."

İkinci madde olarak, siyasi iktidarın yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullandığını, birer kamu kurumları olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yaptığını savunan Torun, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteklerinin neredeyse tamamının Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını öne sürdü.

- "CHP'li belediyeler, iktidarın sayısız engellemeleriyle, hukuksuz soruşturmalarla karşılaşmaktadır"

Torun, bunun yanında belediyelerinin İller Bankası ve kamu bankaları kredilerinden adaletli şekilde faydalanamadığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca tüm belediyelere eşit destek vermek amacıyla kanunla kurulan ve bütçesinin yarıdan fazlası Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının tamamına yakını da sadece Cumhur İttifakı belediyelerine ayrılmaktadır. Belediyelerimize yönelik tüm bu adaletsiz uygulamaların takipçisi olacağımızı ve her türlü siyasi, hukuki ve demokratik hakkımızı da kullanacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Üçüncüsü, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşa hizmet götürürken iktidarın sayısız engellemeleriyle, hukuksuz soruşturmalarla karşılaşmaktadır. İktidar temsilcileri tarafından son dönemde yapılan açıklamalara bakıldığında bu hamlelerin devam edeceği anlaşılmaktadır. Çalıştayımızda tüm bu tehditler değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bizim belediyelerimiz bugüne kadar önüne çıkarılan tüm engelleri halkımızla birlikte aşmıştır ve aşmaya da devam edecektir."

Dördüncü maddeyi anlatan Torun, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin anayasanın 127'nci maddesinde tarif edilen çerçeveyi kapsamadığının açık olduğunu dile getirdi.

Belediyelerin idari ve mali açıdan pek çok sorunla karşı karşıya bırakıldığını ve son dönemde yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler ile de belediyelerin pek çok yetki ve gelirlerinin ellerinden alındığını aktaran Torun, Yerel Yönetim Kanunlarının Anayasada öngörülen "yerinden yönetim ilkesi"ne uyumlu hale getirilmesi ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

- "En kısa sürede genel seçime gidilmesi zorunluluktur"

Torun, bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen yasal düzenleme çalışmalarının diğer siyasi partileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini, konuyla ilgili tüm kesimlerin görüşlerinin alınarak kanun teklifi hazırlanacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Beşincisi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde vatandaşlarımız hem nefes almış hem ucuz ve etkin hizmetlere erişmiş hem de sosyal yardımlara ulaşır hale gelmiştir. Belediyelerimizde ortaya konulan yönetim becerisi iktidarın beceriksiz yönetimi ile kıyaslandığında ortaya çıkan fark tüm vatandaşlarımız tarafından da açıkça görülmektedir. Bu kapsamda belediyelerdeki yönetim başarısının ülke geneline yayılması, yerel yönetimleri baskı altına alan anlayışa son verilmesi ve kamu kaynaklarının toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasının önündeki tek engel, iktidarın sorunlu yönetim anlayışıdır. Belediye başkanları çalıştayımızda da vurgulandığı üzere iktidarın ülkemizde açtığı derin yaraların bir an önce sarılması amacıyla mümkün olan en kısa sürede genel seçime gidilmesi ve milletin kararına başvurulması artık bir zorunluluktur."

