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CHP’li Torun, Turgutlu’daki çalışmaları yerinde inceledi

13.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’u belediyede ağırladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’u belediyede ağırladı. Belediyedeki ziyaretin ardından Başkan Çetin Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi ile Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezini (TURBEM) ziyaret etti.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı makamında ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Çetin Akın’ın Turgutlu’da gerçekleştirdiği ve ileriki süreçlerde hayata geçireceği çalışma ve projeler hakkında görüşmeler yapıldı.
Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen ziyaretin ardından ise Başkan Çetin Akın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi ile Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezini (TURBEM) ziyaret ettiler. Başkan Çetin Akın ziyaretleri sırasında her iki merkezde yapılan çalışmalar hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a bilgi verdi. Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi ve TURBEM ziyaretlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi, Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, İlçe Başkanımız Hüseyin Oğuz, Başkan yardımcılarımız Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte belediyemizde ağırladık. Belediyemizdeki ziyaretin ardından Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezimiz ile Eğitim Merkezimizi ziyaret ettik ve merkezlerimizde yapılan kurslar, çalışmalar hakkında Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’a bilgiler aktardık. Nazik ziyaretleri için Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyemiz ve Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ederim” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, “Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Çalışmalarını ve hayata geçirdiği projeleri yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında Başkanımız Çetin Akın’a ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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