CHP'li Torun ve Erkek'ten, Vefa Salman'ın yargılandığı davayla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, tutuksuz yargılandığı dava kapsamında görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın beraat edeceğine inandıklarını söyledi.

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk iddiasıyla ilgili davanın yarın yapılacak duruşmasını takip etmek üzere 15 milletvekili ile kente gelen Torun ve Erkek, bir çay bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Torun, Salman'ın görevine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Birçok teftişte bulunamayan zimmet olayını Salman'ın ortaya çıkardığını savunan Torun, "Adalet yerini bulacaktır. İnanıyorum ki seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız en kısa sürede görevine iade edilecektir. Etmek zorundasınız, edeceksiniz, mecbursunuz. O da kaldığı yerden hizmetlerine devam edecek ve Yalova’mıza hizmet edecek." diye konuştu.

Erkek ise Salman'ın 27 Şubat 2020'de görevden alındığını hatırlatarak, haksız, hukuksuz ve dayanaksız bir şekilde seçmen iradesinin gasbedildiğini ileri sürdü.

Zimmete konu eylemlerle Salman'ın bağlantısının bulunmadığını öne süren Erkek, "Vefa Salman suçsuz. Bu yargılamanın sonunda Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman beraat edecek. Bir belediye başkanını yargılayabilirsiniz ama hakkında hüküm kurmadan ve o hüküm kesinleşmeden görevden alamazsınız." ifadelerini kullandı.

Vefa Salman ise komik gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığını ve Yalova halkının mağdur edildiğini iddia etti.

