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  4. CHP'li Torun'dan, deprem yardımı kampanyalarının AFAD koordinasyonunda yapılmasını öngören düzenlemeye tepki:

CHP'li Torun'dan, deprem yardımı kampanyalarının AFAD koordinasyonunda yapılmasını öngören düzenlemeye tepki:

03.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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"İktidar açıkça tüm yetkileri merkezi yönetimde toplayarak, milletin oylarıyla göreve gelen belediyelerin elini kolunu bağlamak istemektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İktidar açıkça tüm yetkileri merkezi yönetimde toplayarak, milletin oylarıyla göreve gelen belediyelerin elini kolunu bağlamak istemektedir." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan ve depremlerden sonra başlatılacak insani yardım kampanyalarının AFAD koordinasyonunda yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı'na tepki gösterdi.

Karara göre, belediyelerin topladığı yardımların aktarılmasının, bağış amacıyla bankalarda açılacak hesapların AFAD tarafından duyurulacağını ifade eden Torun, "Yani belediyeler, depremzedeler için yardım toplama konusunda devre dışı bırakılacak. Açıkça söylemek isterim ki yerel seçim sonuçlarını bir türlü içine sindiremeyen iktidar, belediyelerin faaliyetlerini engellemek için artık ne yapacağını şaşırmıştır." görüşünü savundu.

Torun, bu kararla belediyelere, "Depremlerden sonra yardım toplamayın. İhtiyaç sahiplerine destek olmayın." denildiğini ileri sürdü.

İktidarı depremlere hazırlık konusunda da eleştiren Torun, "Bu iktidar açıkça tüm yetkileri merkezi yönetimde toplayarak, milletin oylarıyla göreve gelen belediyelerin elini kolunu bağlamak istemektedir." ifadesini kullandı.

Hükümetin başlattığı yardım kampanyalarına milletin itibar etmediği iddiasında bulunan Torun, "Bizim belediyelerimiz, yerel seçimlerden bu yana iktidarın tüm engelleme girişimlerini boşa çıkarmıştır, çıkarmaya da devam edecektir. Halkımız meraklanmasın, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimiz depremzedelere yardım götürme konusunda da tüm engelleri aşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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