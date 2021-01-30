CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin, "Komiteden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarının öncelikli mesele olarak gördüklerini açıkladığını belirtti.

"Bunun üzerine zaten 7 yıldır var olan Gıda Komitesinin birden uyandığına" dikkati çeken Ağbaba, "Üç saat süren toplantının ardından dağ fare doğurdu. Artan enflasyon, denetimsiz piyasa, ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle inim inim inleyen vatandaşa, Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Erken Uyarı Sistemi'ni, TÜİK'in enflasyon rakamını belirlemek için gittiği ama vatandaşın hiç bilmediği zincir marketlerde uygularsanız bence sisteme gerek kalmaz, siz de yorulmamış olursunuz." ifadesini kullanan Ağbaba, "dağıtım tekellerine müdahale edilmeyen, denetlenmeyen, üreticinin korumasız bırakıldığı, tekelci yapıların cirit attığı bir piyasada erken uyarı sisteminin çalışmayacağını" savundu.