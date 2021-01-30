YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

30.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kuru sabitlemek için kısa süreli çözüm olarak faiz artırmak gıda gibi stratejik sektörlerin sorunlarını çözemez" - "Sadece üretici değil tedarikçiye kadar uzanan ve nihai tüketiciyle sonlanan bu zincirin tamamında yapısal değişiklikler gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin, "Komiteden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarının öncelikli mesele olarak gördüklerini açıkladığını belirtti.

"Bunun üzerine zaten 7 yıldır var olan Gıda Komitesinin birden uyandığına" dikkati çeken Ağbaba, "Üç saat süren toplantının ardından dağ fare doğurdu. Artan enflasyon, denetimsiz piyasa, ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle inim inim inleyen vatandaşa, Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Erken Uyarı Sistemi'ni, TÜİK'in enflasyon rakamını belirlemek için gittiği ama vatandaşın hiç bilmediği zincir marketlerde uygularsanız bence sisteme gerek kalmaz, siz de yorulmamış olursunuz." ifadesini kullanan Ağbaba, "dağıtım tekellerine müdahale edilmeyen, denetlenmeyen, üreticinin korumasız bırakıldığı, tekelci yapıların cirit attığı bir piyasada erken uyarı sisteminin çalışmayacağını" savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şunları kaydetti:

"7 yıldır bu alarmı kuracağını söyleyen Gıda Komitesi, uyanmak için o alarmı kendisi için kurmalıdır. Kuru sabitlemek için kısa süreli çözüm olarak faiz artırmak gıda gibi stratejik sektörlerin sorunlarını çözemez. Sadece üretici değil tedarikçiye kadar uzanan ve nihai tüketiciyle sonlanan bu zincirin tamamında yapısal değişikliklerin olması gerekiyor. Tarımda ürünün arzının artırılması, kuraklıkla mücadele, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin desteklenmesi, planlı tarımsal faaliyet, aracıların ortadan kaldırılması gibi gerçekçi politikaların konuşulmadığı bir toplantıdan çıkan Erken Uyarı Sistemi gibi palyatif bir sistem çalışmaz. Çünkü bu sistemin enerjisi yok. Hadi sistem çalıştı, alarm ötmeye başladı, ne yapacaksınız? Erken Uyarı Sistemi, amacına hizmet etmiyorsa hep yaptığımız gibi yorganı başınıza çekip uyumaktan başka çareniz var mı? En temel ihtiyaçlardan biri olan gıdada bile halkı yoksul ve yoksun bıraktığınız böyle bir ortamda bari beceriksizliğinizi Erken Uyarı Sistemi gibi bir ucube ile açıklayıp milletin aklıyla dalga geçmeyin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
13:07
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Aktaş Eczanesi
Cankaya
Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Çelikkan Eczanesi
Cankaya
Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

TDV uluslararası burs programlarına başvuru 1 Şubat'ta başlayacak

TDV uluslararası burs programlarına başvuru 1 Şubat'ta başlayacak

MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu

MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu

Adalet Bakanı Gül'den, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki:

Adalet Bakanı Gül'den, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki:

Keçiören’de fahiş fiyatlı ürünlere geçit yok

Keçiören’de fahiş fiyatlı ürünlere geçit yok

1. Kademe Yelken Antrenör Kursu İzmir'de düzenlenecek

1. Kademe Yelken Antrenör Kursu İzmir'de düzenlenecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.