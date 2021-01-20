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CHP'li Veli Ağbaba: "Konut işçilerinin mutlaka meslek tanımı olmalı"

20.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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CHP'li Veli Ağbaba: "Konut işçilerinin mutlaka meslek tanımı olmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konut işçilerinin mutlaka meslek tanımının olması gerektiğini söyledi.

Ağbaba, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki heyetle Konut Görevlileri Sendikası (Konut-Sen) Genel Başkanı Uğur Gözel'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ağbaba, 1 milyon apartman görevlisinin iş güvencesi olmadan yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Ağbaba, apartman görevlilerinin iş tanımının bulunmadığını ve salgın döneminde risk altında olduklarını ifade etti.

Apartman görevlileri için kanun teklifi vererek konuyu gündeme getireceklerini aktaran Ağbaba, "Konut işçilerinin mutlaka meslek tanımı olmalı." dedi.

Gündemlerinde apartman görevlilerinin, işsizlerin, yoksulların ve kuyruğa giren insanların bulunduğunu dile getiren Ağbaba, CHP'nin apartman görevlilerinin örgütlenmeleri için gerekli desteği vereceğini kaydetti.

Ağbaba, Sağlık Bakanlığının, salgın döneminde risk altında bulunan apartman görevlilerine de aşıda öncelik vermesi gerektiğine dikkati çekti.

- "Apartman görevlisinin meslek standardı yok"

Konut-Sen Genel Başkanı Gözel de apartmanların tüzel kişilik olmaması ve denetlenmemesinin apartman görevlileri ile yöneticileri karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Gözel, "Apartman görevlisinin meslek olarak standardı ve iş tanımı yok. Dolayısıyla her türlü iş yaptırılmaya çalışılıyor. Birçok iş kolunu anlamaya zorlanıyorlar, anlamayanlar kapı dışarı ediliyor." diye konuştu.

Apartman görevlilerinin ayrı şart ve koşulda çalıştığını vurgulayan Gözel, bütün apartman görevlilerini tek çatı altında toplamayı amaçladıklarına değinerek, "Apartman görevlileri için özel bir kanun çıkarılırsa arkadaşlarımız gereken şartlarda savunulabilir, çalıştığı yerde kendilerini güvende hissedebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

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