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CHP'nin 37. Olağan Kurultayında PM seçimi için 222 aday başvurdu

ANKARA HABERLERİ  | 26.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kurultayda, PM seçimi için 222, Disiplin Kurulu için 47 aday başvurdu - Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle seçim pusulası basımı için liste matbaaya gönderildi. Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığının ilan edeceği saatte seçimlere geçilecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi (PM) adaylığı için 222, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) adaylığı için de 47 isim başvurdu.

Bilkent Odeon'da dün başlayan kurultayın ikinci gününde CHP'de gözler kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM seçimlerine çevrildi.

Bu kapsamda PM ve YDK için aday olanların isimleri okundu. Adaylar arasından çekilmek isteyenlerin bildirimde bulunması için saat 12.45'e kadar süre verildi.

Sürenin bitiminde geçerli başvurular ilan edildi. Buna göre, PM adaylığı için 222, YDK adaylığı için de 47 isim başvurdu. Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle birlikte seçim pusulası basımı için liste matbaaya gönderildi.

Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığının ilan edeceği saatte seçimlere geçilecek. PM adaylarının çok fazla olması durumunda seçimlerin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını başlattığı kurultayda bugün hem 60 kişilik PM hem de YDK üyeleri belirlenecek.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.

Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor.

CHP'de PM üyeliğine adaylık için 10 kurultay delegesinin imzası gerekiyor. PM seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet kotası ile yüzde 20 gençlik kotası uygulanıyor.

Öte yandan, seçimler öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 veya 80 kişiden oluşan bir anahtar liste açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun listesinin yanı sıra farklı listelerin de kurultay salonunda dağıtılması öngörülüyor.

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