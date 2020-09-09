CHP’nin kuruluşunun 97. yılı Çeşme’de törenle kutlandı

"İzmir, direniştir. İlk kurşundur. Hasan Tahsin’dir" Törende bir konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Kavasoğullar, partinin kuruluşunun 97. ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun ise 98. yılının kutlandığını belirterek, "İzmir, direniştir. İlk kurşundur. Hasan Tahsin’dir. Bir vatanın ve kahraman bir milletin özgürlüğe kavuştuğu kenttir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediyesi ve emanetidir. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlu olsun" diye konuştu.

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir"

Yedi düvele karşı yalın ayak, kazma kürekle, kadın erkek, çoluk çocuk verilen onurlu bir mücadele ile bağımsızlığı kazanılan yurtta bir süredir çok sıkıntılı günler yaşandığını ifade eden Kavasoğullar, "Bizler, bu toprakların güzel yürekli insanları, tüm farklılıklarımızı güçlü bağlarla birbirine ekleyip, zengin bir kültür inşa eden, binlerce yıllık bir öykünün mirasçılarıyız. Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür" şeklinde konuştu.

"Geldiğiniz gibi gideceksiniz"

CHP İlçe Başkanı Kavasoğullar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millet, ’Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında, aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyor. Kurtuluş ve kuruluş ilkelerine döner umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. yılı kutlu olsun. Bu ülkenin de, CHP’nin de tek kurtuluş yolu altı ilkedir. Yani Kemalizm. Atatürk ilkeleri tek ışığımız ve yol göstericimizdir. Siz biliyorsunuz: ’Geldiğiniz gibi gideceksiniz !’ Biz biliyoruz ki; ’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak!’ Kurtuluştan kuruluşa, kuruluştan aydınlık yarınlara Cumhuriyet Halk Partimiz; bu aziz milletin birleştirici gücü olmaya, adaleti, demokrasiyi, eğitimi, üretimi ile laik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmaya, ulusunun umudu olmaya devam edecek. CHP herkes için var. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."