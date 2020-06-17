SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Christian Coleman spordan geçici olarak men edildi

Christian Coleman spordan geçici olarak men edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Dünya şampiyonu ABD'li sprinter Coleman, doping testlerini 3 kez kaçırdığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men cezası aldı.

Christian Coleman spordan geçici olarak men edildi

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, doping testlerine kasıtlı olarak girmeme gerekçesiyle Dünya şampiyonu ABD'li sprinter Christian Coleman'ın spordan geçici olarak men cezası aldığı belirtildi.

Bu cezayla Coleman'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma olasılığı riske girdi.

Sosyal medya hesaplarından kendini savunan Christian Coleman ise Noel alışverişi nedeniyle dışarıda olduğu sırada doping testi kontrolünün yapıldığını ve evine çok yakın bir mesafede bulunmasına rağmen testi yapan yetkilinin kendisiyle irtibata geçmediğini belirterek AIU'yu suçladı.

Jamaikalı dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un emekli olmasının ardından erkekler 100 metrede öne çıkan 24 yaşındaki Coleman, 2019'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre ile 4x100 metre bayrak yarışı kategorilerinde altın madalya elde etmişti. ABD'li sporcu, Londra'da 2017 yılında düzenlenen önceki organizasyonda ise aynı kategorilerde gümüş madalyaya uzanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
'ABD Açık düzenlenecek''ABD Açık düzenlenecek'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saat 17.00'de bir kez daha toplanacaklar

Saat 17.00'de bir kez daha toplanacaklar

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Derbide penaltı tartışması!

Derbide penaltı tartışması!

Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu

Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Christian Coleman spordan geçici olarak men edildi

Spordan geçici olarak men edildi

Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

New York Valisi Andrew Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

'ABD Açık düzenlenecek'

Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste sekizinci kez şampiyon oldu

Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste sekizinci kez şampiyon oldu

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'na vitamin takviyesi

Eczacıbaşı VitrA'ya vitamin takviyesi

Dortmund 0-1 Bayern: Panzerler Almanya'da üst üste 8. şampiyonluk için avantaj sağladı

Dortmund 0-1 Bayern: Panzerler Almanya'da üst üste 8. şampiyonluk için avantaj sağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.