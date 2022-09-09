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Christie's'den İKSV'nin 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına müzayede

09.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christie's'den İKSV'nin 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına müzayede

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie's, ekimdeki Londra müzayedelerinde İKSV'nin 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına özel bir bölüm ayırıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, "Istanbul Calling" başlıklı bu seçkide, Türkiye ve yurt dışından önemli sanatçıların bağışladığı 23 eser satışa sunulacak.

Aynı zamanda Türkiye'den bir kültür sanat kurumu yararına yapılacak ilk Christie's müzayedesi olma özelliği taşıyan etkinliğe, Ahmet Doğu İpek, Alev Ebüzziya Siesbye, Aslı Çavuşoğlu, Azade Köker, Beauford Delaney, Burçak Bingöl, Ebru Döşekçi, Elif Uras, Gözde İlkin, Hera Büyüktaşçıyan, İhsan Oturmak, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan, Mehmet Güleryüz, Nasan Tur, Rasim Aksan, Refik Anadol ve Gökhan Hotamışlıgil, Renée Levi, Seçkin Pirim, Shirin Neshat, Taner Ceylan ve Yağız Özgen eserleriyle katkıda bulunacak.

Destek satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'i üretimlerini desteklemek amacıyla eser bağışlayan sanatçılara, kalan kısmı ise İKSV'nin Genç Sanatçı Fonu'na aktarılacak.​​​​​​​

Seçki için hazırlanan özel ön izleme sergisi, 24-28 Eylül'de Christie's Londra sergi salonlarında gezilebilecek.

Destek müzayedesi ise 6-13 Ekim'deki ön izleme günlerinin ardından, 14 Ekim'de Christie's Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat Gündüz Müzayedesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Seçkinin bir bölümü ise Christie's web sitesinden çevrim içi olarak 4-18 Ekim'de satışa sunulacak.

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