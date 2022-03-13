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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay seferleri yeniden başladı

13.03.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay seferleri yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferlerin yeniden başladığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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