YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. ÇİBEM’li öğrenciler üniversiteli oldu

ÇİBEM’li öğrenciler üniversiteli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 07.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde (ÇİBEM) öğrenim gören öğrenciler, zorlu pandemi şartlarında hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sağladıkları yüzde 74’lük bir başarı oranı ile kentin gurur kaynağı oldu.Pandemi sürecinde okullara ve öğrencilere destek olmayı sürdüren Çiğli Belediyesi, eğitim alanında önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor.

ÇİBEM’li öğrenciler üniversiteli oldu

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde (ÇİBEM) öğrenim gören öğrenciler, zorlu pandemi şartlarında hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sağladıkları yüzde 74’lük bir başarı oranı ile kentin gurur kaynağı oldu.
Pandemi sürecinde okullara ve öğrencilere destek olmayı sürdüren Çiğli Belediyesi, eğitim alanında önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Covid-19 salgınının başından itibaren eğitim konusunda öğrencilerin yanında olarak eğitimi aksatmayan ÇİBEM, yine çok sayıda öğrenciyi üniversiteli yaptı. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlara göre öğrenciler; diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik başta olmak üzere birçok farklı bölümde eğitim görme hakkını elde etti.

Başkan Gümrükçü: “Aileleri kadar mutluyuz”
Sınavda gösterdikleri başarıdan dolayı tüm öğrencileri tebrik eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Eğitim merkezimiz aracılığıyla gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz özellikle pandemi sürecinde büyük özveri ve fedakarlık örneği gösterdi. Öğrencilerimiz de önemli başarılar elde ederek istedikleri bölümleri kazandı. Ortaya çıkan bu başarıdan dolayı bizler de öğrencilerimizin aileleri kadar mutlu olduk. Hepsini tekrar kutluyor, üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.

ÇİBEM’li öğrenciler üniversiteli oldu

ÇİBEM’li öğrenciler üniversiteli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
13:14
İkindi
16:50
Akşam
19:40
Yatsı
20:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Gaye Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nazlıdeniz Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Dbs Devtat Baharat’tan Beş Milyonluk Yatırım
Dbs Devtat Baharat’tan Beş Milyonluk Yatırım
Minik Zilan'ın dramı!
Minik Zilan'ın dramı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.