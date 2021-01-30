Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde atlı kızak heyecanı başladı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, kayağın yanı sıra atlı kızakla gezinti yapmanın da keyfini yaşıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri cezbeden Cıbıltepe'de, atlı kızakçıların mesaisi başladı.

Yöre halkının genellikle yük taşımada kullandığı atlı kızaklar, bugünlerde kayak merkezindeki turistlere hizmet veriyor. Ücret karşılığında atlı kızaklarla kayak merkezini turlayan turistler, güzel vakit geçiriyor.

Atlı kızakçılardan Serhat Aybay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geç başlayan kış sezonunda kızaklarla yeni hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Az sayıda atlı kızakla bu geleneğini devam ettirmeye ve kış turizmine hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Aybay, şöyle konuştu:

"Şu anda iki kızakla turizme hizmet ediyoruz. Buraya gelen insanlara yararlı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Kayak merkezimizin çevresinde pistlerin dışında misafirlerimizi gezdiriyoruz. Kışın iş olmadığı için bu hizmeti insanlara sunuyoruz. Onların da memnun kalması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Atımız sayesinde ekmek yiyoruz, atımız olmazsa kışın kazancımız olmaz."

Merkeze kayak yapmaya gelen Sevcan Okur da "Kayağın yanında atlı kızak keyfini yaşamak farklı bir duygu. Herkese tavsiye ederiz, kesinlikle denemeleri gerekir." dedi.

