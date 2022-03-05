YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı

05.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Ride End Spor ve Müzik Festivali" başladı.

Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki organizasyonun ilk gününde, kayak ve snowboard takımlarını giyen sporcular, pistte oluşturulan rampadan atlayışlar gerçekleştirdi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, Valilik desteğiyle bölgede kış turizmini renklendirmek amacıyla festival düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin tanıtımı için turizm işletmecilerinin katkılarıyla eğlenceli organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizi her yerde tanıtıyoruz fakat bu tür adrenalin dolu sporları ön plana çıkarınca daha iyi oluyor. Burada yarışan arkadaşlar Türkiye'de derece yapmış kişiler. Bunların paylaşımlarının sosyal medyadaki etkilerini düşündüğünüz zaman bölgemize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu tür organizasyonlar, bölgenin ve kayak merkezinin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu etkinlikleri çoğaltmamız lazım. Hava güzel, kayak tesisleri dolu, pistleri güzel ve mekanik tesisler çalışıyor. Bu tür etkinlikleri ileriki yıllarda geliştirerek sürdüreceğiz."

Festival, spor, müzik ve ödül töreni organizasyonlarıyla yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiAydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyorBalkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:24
İkindi
15:35
Akşam
18:10
Yatsı
19:28
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler

Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Benim yaşımdaki erkekler çekici değil” dedi! Olay oldu

“Benim yaşımdaki erkekler çekici değil” dedi! Olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.