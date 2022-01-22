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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

22.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sarıçam ormanları arasındaki merkeze gelen tatilciler, çocuklarıyla kızak binip kayak ve snowboard yaptı.

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı merkezde, yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, bölgede kar kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatili için yoğun talep aldıklarını ifade eden Taş, "Kayak merkezimizde, lüks otellerdeki toplam 2 bin yatak kapasitesiyle misafirleri ağırlıyoruz." dedi.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu ise otellerin yüzde 90 dolu olduğunu belirterek, "Sarıkamış'a sömestir ve hafta sonu dolayısıyla vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Okulların tatil olmasını fırsat bilenler, Sarıkamış'a akın etti. Burası dünyayla yarışan bir kayak merkezi, buradaki kar kristal ve sadece Alpler'de var. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz." diye konuştu.

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