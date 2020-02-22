Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yabancı ilgisi

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi, son yıllarda çevre ülkelerden turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar kalitesi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Cıbıltepe, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

- Kayak merkezinde yabancı turist yoğunluğu

Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Gürcistan ve İran gibi komşu ülkelerin vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezine gelen turistler, sarıçam ormanları arasındaki uzun pistlerde, kristal kar üzerinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.