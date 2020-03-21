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Cıbıltepe, martta da kayağın adresi oldu

KARS HABERLERİ  | 21.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği mart ayında da turistlere ev sahipliği yapıyor - Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Yılmaz: - "Mart ayının sonuna doğru geldiğimiz bugünlerde muhteşem kar kalitesiyle kayağa devam ediyoruz. Gelen misafirlerimiz de çok memnun"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu mart ayında kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe, ziyaretçilerine kayak imkanı sunuyor.

Havanın birçok yerde yavaş yavaş ısındığı ve batı illerinde bazı vatandaşların denize girmeye başladığı bugünlerde, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Cıbıltepe'de turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

- Kayak merkezindeki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini aralıklarla sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 80 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, Cıbıltepe'deki pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının sonuna gelinmesine rağmen Sarıkamış'ta kayak sezonunun devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının kış turizmini yeniden canlandırdığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kayak merkezi Sarıkamış'tayız. Mart ayının sonuna doğru geldiğimiz bugünlerde muhteşem kar kalitesiyle kayağa devam ediyoruz. Gelen misafirlerimiz de çok memnun. Otellerde doluluk oranı iyi ve herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

- Çeşme'de yelken, Sarıkamış'ta kayak

Ziyaretçilerden Funda Metin de İzmir'den kayak tatili için Sarıkamış'a geldiğini anlattı.

Mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getiren Metin, "Biz Çeşme'de yelken yapıyorduk, iki gün sonra buraya geldik kayak yapıyoruz. Burası inanılmaz güzel, herkese tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan eşi ile gelen Uğur Karakoç ise kar yağışı altında kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ortam kayak yapmaya çok müsait, kayak tutkunlarını Sarıkamış'a bekleriz." dedi.

Kayak eğitmeni Ali Sait Ateş de Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de kayak keyfinin bahar aylarında da devam ettiğine dikkati çekerek, "Baharda kayak keyfi yaşamak isteyenler Sarıkamış'a gelsin, karla kaplı sarıçam ormanları arasında kayak yapmak ayrı güzel." şeklinde konuştu.

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