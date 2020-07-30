YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı

Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin mazbatasını alarak Kurban Bayramı öncesi görevine başladı.Geçtiğimiz hafta İYİ Parti 2.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin mazbatasını alarak Kurban Bayramı öncesi görevine başladı.
Geçtiğimiz hafta İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, mevcut İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Yılmaz ile Halil Şahin yarışmıştı. Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 219 delegenin 119 oyunu alan Halil Şahin Bilecik’te İYİ Parti’nin yeni il başkanı seçilirken, diğer aday Mehmet Yılmaz ise 98 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayılmıştı.Halil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri bugün Bilecik İl Seçim Kurulundan mazbatalarını teslim alarak, görevine başladı.
Adliye Sarayı önünde kısa bir açıklama yapan Başkan Halil Şahin, ”Bugünden itibaren mazbatamızı alarak, Bilecikimize hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam ediyoruz.Yeni yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bilecik’te iyiler kazanacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:49
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.