Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin mazbatasını alarak Kurban Bayramı öncesi görevine başladı.

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, mevcut İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Yılmaz ile Halil Şahin yarışmıştı. Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 219 delegenin 119 oyunu alan Halil Şahin Bilecik’te İYİ Parti’nin yeni il başkanı seçilirken, diğer aday Mehmet Yılmaz ise 98 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayılmıştı.Halil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri bugün Bilecik İl Seçim Kurulundan mazbatalarını teslim alarak, görevine başladı.

Adliye Sarayı önünde kısa bir açıklama yapan Başkan Halil Şahin, ”Bugünden itibaren mazbatamızı alarak, Bilecikimize hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam ediyoruz.Yeni yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bilecik’te iyiler kazanacak" dedi.

