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Çiçek açan laleler seyrine doyumsuz manzara sunuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

İzmit Körfezi'nin kıyısında yer alan Sekapark'ı süsleyen rengarenk lalelerin göz alıcı güzelliği havadan görüntülendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan laleler, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Sekapark, hizmete girdiğinden beri her yıl nisan ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen lalelerle süsleniyor.

İzmit Körfezi'yle bütünleşen ve yaklaşık 600 dönümlük arazi üzerine kurulu parkta ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan rengarenk laleler, körfez manzarası eşliğinde adeta görsel şölen sunuyor.

Lalelerin çiçek açmasıyla nisan ve mayıs aylarında binlerce insanı misafir eden Sekapark'ta, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lale Sekapark

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