YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Çiçek gönderme “biz bize yeterizi” destekle

Çiçek gönderme “biz bize yeterizi” destekle

SİVAS HABERLERİ  | 14.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Çiçek gönderme “biz bize yeterizi” destekle

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, tebrik için çiçek göndermek isteyenleri önceden uyarıp “Çiçek gönderme Biz bize yeteriz kampanyasına destek ol” şeklinde yönlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 16 üniversite rektörünün atama kararları ile Prof. Dr. Alim Yıldız 2. kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Karanın duyurulmasının ardından Yıldız sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Kendisini tebrik etmek için çiçek gönderileceğini öngören Yıldız, israf edilmemesi ve çiçek için harcanacak paraların “biz bize yeteriz” kampanyasına bağışlanmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Sivas Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:36
Öğle
12:42
İkindi
16:30
Akşam
19:37
Yatsı
21:05

Sivas Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Doğanay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer etti

Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şarkışla'da Eski Belediye Başkanlarına Yemek Verildi

Şarkışla'da Eski Belediye Başkanlarına Yemek Verildi

Mucit Amca Yalçineli Suşehri’nde

Mucit Amca Yalçineli Suşehri’nde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.