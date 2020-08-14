Çiçek gönderme “biz bize yeterizi” destekle

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, tebrik için çiçek göndermek isteyenleri önceden uyarıp “Çiçek gönderme Biz bize yeteriz kampanyasına destek ol” şeklinde yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 16 üniversite rektörünün atama kararları ile Prof. Dr. Alim Yıldız 2. kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Karanın duyurulmasının ardından Yıldız sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Kendisini tebrik etmek için çiçek gönderileceğini öngören Yıldız, israf edilmemesi ve çiçek için harcanacak paraların “biz bize yeteriz” kampanyasına bağışlanmasını istedi.

