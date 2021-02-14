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Çiçekçiler mesaide

14.02.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi yapan çiçekçiler, aldıkları siparişlere yetişmeye çalışıyor.Muratlı ilçesinde canlı ve cansız çiçeklerden oluşturdukları buketleri sevenlerin adresine ulaştıran çiçekçiler, eski Sevgililer Günü’ne nazaran işlerinin daha düşük olduğunu dile getirdiler.

Tekirdağ’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi yapan çiçekçiler, aldıkları siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Muratlı ilçesinde canlı ve cansız çiçeklerden oluşturdukları buketleri sevenlerin adresine ulaştıran çiçekçiler, eski Sevgililer Günü’ne nazaran işlerinin daha düşük olduğunu dile getirdiler. Çiçekçilerden Yüksel Doğan, pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde beklenen yoğunluğun olmadığını belirterek, “Bugün Sevgililer Günü mesaisindeyiz. Evlere çiçek servisimiz devam etmektedir” diye konuştu.
Çiçekçi Murat Kara ise korona virüsün esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti. Çiçekçilerden Tacettin Bayka, “Bugün 14 Şubat, sevenlerin ve sevilenlerin günü. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Gece 24.00’e kadar hizmetinizdeyiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, en çok orkide, buket ve beyaz papatyanın tercih edildiği öğrenildi.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:29
İkindi
16:21
Akşam
18:49
Yatsı
20:10

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Aslı Eczanesi
Suleymanpasa
Çağlayan Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Marmara Eczanesi
Suleymanpasa
Balcı Eczanesi
Kapakli
Kurtgöz Eczanesi
Ergene
Velimeşe Eczanesi
Ergene
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