YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu yaşandı

Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu yaşandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.Sevgililer günü dolayısıyla Zonguldak’taki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zonguldak’ta 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.
Sevgililer günü dolayısıyla Zonguldak’taki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Satışlarının 14 Şubat dolayısıyla arttığını belirten çiçekçiler, sevgililer gününde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirttiler.
Zonguldak’ta çiçekçilik yapan Mehmet Şık, yaptığı açıklamada “14 Şubat dolayısıyla çiçek satışlarımız diğer günlere göre büyük oranda arttı. Sevgililer günü dolayısıyla seracılara yoğun bir çiçek talebi olduğu için fiyatlarda da artma oldu. Buna rağmen gösterilen ilgi son derece güzeldi. Sevgililer gününde en çok kırmızı gül ve orkide satışımız oldu” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:44
Öğle
13:12
İkindi
16:03
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ağartan Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.