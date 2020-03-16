YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Çiçekdağı Belediyesi ’kaldırım ve yürüyüş yolu’ için 1. Etap ihale sürecini başlattı

Çiçekdağı Belediyesi ’kaldırım ve yürüyüş yolu’ için 1. Etap ihale sürecini başlattı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 16.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediye, ’Çiçekdağı-Yerköy’ arası yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projesi için 1.

Çiçekdağı Belediyesi ’kaldırım ve yürüyüş yolu’ için 1. Etap ihale sürecini başlattı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediye, ’Çiçekdağı-Yerköy’ arası yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projesi için 1. etap ihale sürecinin başladığını duyurdu.
1. Etap istinat duvarları ve tretuar yapım işi 4 milyonluk bütçe ile ihaleye çıkıldı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çiçekdağı ve Yerköy yolu üzerine yapılacak olan 5 kilometre mesafedeki yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projemizle birlikte vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinin önünü açıyoruz. İnşa edeceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolu ile vatandaşlarımızın özellikle yaz dönemlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş ve spor yapmalarının yanında görünümüyle de çevremize renk katacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

Kırşehir’de kaza: 1 ölü

Kırşehir’de kaza: 1 ölü

Kırşehir’de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Kırşehir’de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.