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Çiçekdağı ilçesi sosyal gelişim merkezine kavuşuyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 29.12.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe halkının ücretsiz olarak keyifle zaman geçirebileceği ’Sosyal Gelişim Merkezi’ne kısa zamanda kavuşacağını söyledi.Başkan Hakanoğlu, “Sosyal gelişim merkezi tesisinin hizmete açılmasıyla, vatandaşlarımız her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin bir arada sunulacağı bir mekana kavuşacak, ilçemizin en önemli eksikliklerinden biri daha devletimizin desteğiyle giderilmiş olacaktır” dedi.

Çiçekdağı ilçesi sosyal gelişim merkezine kavuşuyor

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe halkının ücretsiz olarak keyifle zaman geçirebileceği ’Sosyal Gelişim Merkezi’ne kısa zamanda kavuşacağını söyledi.
Başkan Hakanoğlu, “Sosyal gelişim merkezi tesisinin hizmete açılmasıyla, vatandaşlarımız her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin bir arada sunulacağı bir mekana kavuşacak, ilçemizin en önemli eksikliklerinden biri daha devletimizin desteğiyle giderilmiş olacaktır” dedi. Belediye Başkanı Hakanoğlu yaptığı açıklamada; “İlçemizde daha önce atıl durumda bulunan eski kütüphane binasının 1 katını (850 metre kare) Kültür Bakanlığımız, KOP İdaremiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz ile birlikte ortak yapılan proje ile İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete açmıştık. Aynı binanın bu sefer 2 katını (bin 700 metre kare) inşaat çalışmalarını tamamlayıp 1 katını bilardo, masa tenisi gibi spor alanı olarak, diğer katını da mesleki ve sosyal gelişim merkezi (resim, müzik, oyuncak yapım, takı tasarım, ahşap tasarım) atölyeleri olarak tamamlamak üzereyiz. İlçemizde bu atıl durumda bulunan binayı gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve ilçe halkımızın keyifle zaman geçirebileceği bir alana dönüştürmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

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