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  4. Çiçekdağı ilçesinde piknik alanları, duyarsız insanlar nedeniyle çöp alanlarına dönüştü

Çiçekdağı ilçesinde piknik alanları, duyarsız insanlar nedeniyle çöp alanlarına dönüştü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Duyarsız vatandaşların piknik yaptıktan sonra çöplerini bıraktığı mesire alanları ilçede görüntü kirliliğine neden olurken sağlığı da tehdit ediyor.Çiçekdağı ilçesinde, piknik alanı olarak kullanılan mesire alanı çamlık bölgesi piknik yaptıktan sonra artıklarını toplamayan vatandaşlar nedeniyle ilçe halkının da sağlığını tehdit ediyor.Merise alanlarının kullanımından sonra doğanın temiz bırakılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, piknik alanlarını temiz tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğuna inanıyor.İlçe belediyesi ise mesire alanlarını kullanan vatandaşların atıklarını bırakması için çöp konteynırlarını kullanmıyor olmasının sağlıklı yaşam kadar toplumsal kurallarında hiçe sayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Duyarsız vatandaşların piknik yaptıktan sonra çöplerini bıraktığı mesire alanları ilçede görüntü kirliliğine neden olurken sağlığı da tehdit ediyor.
Çiçekdağı ilçesinde, piknik alanı olarak kullanılan mesire alanı çamlık bölgesi piknik yaptıktan sonra artıklarını toplamayan vatandaşlar nedeniyle ilçe halkının da sağlığını tehdit ediyor.
Merise alanlarının kullanımından sonra doğanın temiz bırakılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, piknik alanlarını temiz tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğuna inanıyor.
İlçe belediyesi ise mesire alanlarını kullanan vatandaşların atıklarını bırakması için çöp konteynırlarını kullanmıyor olmasının sağlıklı yaşam kadar toplumsal kurallarında hiçe sayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Vatandaşlarımızın daha ferah bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla ilçemizde gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temiz bir ilçe için yola çıktık. Belediye tarafından mesire alanlarına bırakılan çöp konteynırlarının düzenli kullanılması hem sağlığımız, hem de toplum sağlığı için önem taşır. İlçe halkından ricamız, kullanılan alanları nasıl bulmak istiyorlarsa o şekilde bırakmalarıdır. Belediye olarak ise biz, sokaklarımız ve mesire alanlarımızın temizliği için daima duyarlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

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