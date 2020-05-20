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Cide Kaymakamlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 5 bin adet yardım kolisi dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamlığı, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine şu ana kadar 5 bin adet yardım kolisini ulaştırdı.İstanbul’da faaliyet gösteren Kardeşler Kepçe’nin Yönetim Kurulu Üyesi hayırsever iş adamı Yakup Aslan, Cide Kaymakamlığına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 adet erzak kolisi bağışında bulundu.İstanbul’da faaliyet gösteren Kardeşler Kepçe’nin Yönetim Kurulu Üyesi Cideli iş adamı Yakup Aslan, Cide Kaymakamlığına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzerine 500 adet erzak kolisi verildi.Cide Kaymakamlığı tarafından dağıtımı yapılacak olan yardım kolileri, Cide’ye gelerek Kaymakamlığa teslim edildi.

Cide Kaymakamlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 5 bin adet yardım kolisi dağıttı

Cide Kaymakamlığı, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine şu ana kadar 5 bin adet yardım kolisini ulaştırdı.
İstanbul’da faaliyet gösteren Kardeşler Kepçe’nin Yönetim Kurulu Üyesi hayırsever iş adamı Yakup Aslan, Cide Kaymakamlığına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 adet erzak kolisi bağışında bulundu.
İstanbul’da faaliyet gösteren Kardeşler Kepçe’nin Yönetim Kurulu Üyesi Cideli iş adamı Yakup Aslan, Cide Kaymakamlığına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzerine 500 adet erzak kolisi verildi.
Cide Kaymakamlığı tarafından dağıtımı yapılacak olan yardım kolileri, Cide’ye gelerek Kaymakamlığa teslim edildi. Yardım kolileri, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor.
Ramazan ayında şu ana kadar 5 bin yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, iş adamı Yakup Aslan’a da desteği için teşekkür etti.
Kaymakam Ali Açıkgöz, “Sayın Yakup Aslan’a ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Kendileri bizleri arayarak bu önemli destekte bulunmak istediler ve çok hızlı bir şekilde kolilerin tedarikini yapıp bize yolladılar. Bu süreçte Cide’nin iş adamları, cömertlik konusunda eşine rastlanmayacak derecede önemli bağışlarda bulundular. Görev süremizi tamamladığımızda Cide ile ilgili unutamayacağım şeylerin başında bu cömertlikler gelecektir. Sayın Vekilimiz Murat Demir ve Sayın Davut Ertürk’le başlayan destek süreci, Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz’ın desteği ile devam etmişti. Bu süreçte yurt dışından dahi destekler geldi, değerli iş adamlarımıza ve destek olan tüm vatandaşlarımıza ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Şu ana kadar 50 bin adet yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyleyen Kaymakam Açıkgöz, “21 Mart’ta sokağa çıkış kısıtlaması geldiği an 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ve yaşlarına bakılmaksızın muhtaç olan kimseler için gıda kolisi destek programı başlatmıştı. Bu kapsamda kısa sürede 5 binin üzerinde kolinin dağıtımı gerçekleşmişti” diye konuştu.

Cide Kaymakamlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 5 bin adet yardım kolisi dağıttı

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