YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Cide’de 85 yaş ve üzeri vatandaşların ilk doz aşıları tamamlandı

Cide’de 85 yaş ve üzeri vatandaşların ilk doz aşıları tamamlandı

25.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Covid-19 virüsü ile mücadelede kapsamında ikinci aşama olan aşılama çalışmalarında 143 85 yaş ve üzeri vatandaş, evlerinde ziyaret edilerek aşılandı.Cide Toplum Sağlığı Merkezi personeli, sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaşlılarında aşılanmasına başladı.

Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Covid-19 virüsü ile mücadelede kapsamında ikinci aşama olan aşılama çalışmalarında 143 85 yaş ve üzeri vatandaş, evlerinde ziyaret edilerek aşılandı.
Cide Toplum Sağlığı Merkezi personeli, sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaşlılarında aşılanmasına başladı. Sağlık çalışanlarının aşı olmasının ardından Cide’de ikinci aşamaya geçildi. Bu kapsamda ekipler, ikinci aşama olarak 85 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aşılarını tamamladı.
Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçemize bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden 85 yaş ve üzeri toplam 143 vatandaşımızın ilk doz aşıları, zorlu iklim koşullarına rağmen iki gün gibi kısa bir sürede hanelerinde ziyaret edilerek Cide Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 5 ekip ve 10 sağlık çalışanından oluşan sağlık personeli tarafından gerekli sağlık kontrollerinden sonra yapılmış olup, aşılama süreci Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda devam edecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
1/

Kastamonu Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:56
Öğle
13:02
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Emin Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Cide’de 85 yaş ve üzeri vatandaşların ilk doz aşıları tamamlandı

Cide’de 85 yaş ve üzeri vatandaşların ilk doz aşıları tamamlandı

Tosya’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tosya’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tosya Sosyal Yardımlaşma Vakfına üye seçimi

Tosya Sosyal Yardımlaşma Vakfına üye seçimi

e-Twinning projesiyle öğrenciler doğayı tanıyacak

e-Twinning projesiyle öğrenciler doğayı tanıyacak

Kastamonu Belediye Başkanından evde susuz tarım tavsiyesi

Kastamonu Belediye Başkanından evde susuz tarım tavsiyesi

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.