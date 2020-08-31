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Cide’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

KASTAMONU HABERLERİ  | 31.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyü Çalca Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden güçlükle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Ağaçbükü köyü Çalca Mahallesi deresinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyü Çalca Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Ağaçbükü köyü Çalca Mahallesi deresinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine ormanlık alana sıçrayan yangına, Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Cide Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda güçlükle kontrol altına alınabilen yangın, büyümeden söndürüldü. Yangına köylülerde destek verdi.

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