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Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamlığı tarafından, ‘Korona Virüs’ önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak.Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından muhtaç kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri hazırlatıldı.

Cide Kaymakamlığı tarafından, ‘Korona Virüs’ önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından muhtaç kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri hazırlatıldı. İlk etapta tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan vatandaşlara verilecek olan koliler, büyük titizlikle belirlenen listelere göre dağıtımı yapılacak.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz yaptığı açıklamada, "Bu boyutta büyük bir yardımın ortaya çıkmasında Cide İlçe Müftülüğü ve Cide Kaymakamlığı SYDV’nin gücünün, birleştirilmesi büyük etki gösterdi. Ramazan ayının yaklaşması vesilesiyle Sayın Müftümüz Hasan Rami Kara, zekat yardımlarını öne alarak önemli bir sayıda kolinin hazırlanmasına vesile oldu. Sayın Vekilimiz Murat Demir’in de, 500 adet yardım kolisiyle destek olması sayesinde, bu boyutta büyük bir yardım kampanyası ortaya çıktı. Bu zorlu günlerin bir an önce son bulup, devletimizin ve milletimizin sağlıklı günlere kavuşması temennisi ile her zaman vatandaşımızın yanında ve hizmetindeyiz" dedi.
26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir’de, Cide Kaymakamlığının başlattığı kampanyaya, 500 yardım kolisi ile destek verdi.

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