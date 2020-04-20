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Cide’de KÖYDES ekiplerinden sağlık ekiplerine destek

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, evde sağlık personellerinin ulaşımlarına yardımcı olmaya devam ediyor.Evde Sağlık Hizmetlerinin aksamaması için Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün talimatıyla Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, evde sağlık personellerini hastalar ile buluşturuyor.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, evde sağlık personellerinin ulaşımlarına yardımcı olmaya devam ediyor.
Evde Sağlık Hizmetlerinin aksamaması için Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün talimatıyla Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, evde sağlık personellerini hastalar ile buluşturuyor. Cide’de KÖYDES ekipleri, fedakarca çalışan sağlık personelinin hastaları ulaşıma destek olmaya devam ediyor.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, fedakarca görevlerini yapan sağlık personeli ile onlara destek olan Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerine teşekkür etti.

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