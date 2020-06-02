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Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide ilçesinde maske takmadan dışarı çıkan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.Kastamonu’nun Cide ilçesinde maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide ilçesinde maske takmadan dışarı çıkan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun ilçe genelinde vatandaşların maske takmasını zorunlu hale getirdiğini hatırlatarak, “Artık maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi tedbirler, çok daha sıkı şekilde uygulanacak. Herkesin daha dikkatli davranması gerekmekte. Alınan karara uygun davranmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır” dedi.
İl genelinde de il dışından gelenlerin 14 günlük karantina uygulanmasının sona erdiğini belirten Kaymakam Açıkgöz, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği uygulama son buldu. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmayacak” diye konuştu.

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