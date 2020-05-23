Cide’de yasağa uymayarak aracıyla gezen vatandaşa 3 bin 150 TL ceza

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak aracıyla gezen bir vatandaşa 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, önleyici kolluk devriyesi esnasında A.D. isimli şahsın 78 AZ 626 plakalı aracı ile gezdiği tespit edildi. Ekipler tarafından aracı durdurulan A.D.’ye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği 3 bin 150 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Yetkililer, vatandaşların bu gibi cezalara maruz kalmamaları için alınan kurallara harfiyen uymalarını istediler.



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