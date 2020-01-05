Çiftçi, Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanlığına seçildi

Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanlığına Mehmet Çiftçi seçildi.

Kastamonu Üniversitesinde Dekan Yardımcılığı görevine getirilen Muammer Avcı’nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevini bırakması üzerine yerine Hz. Pir Camisinde uzun yıllar imam hatip olarak görev yapan şuan emekli Mehmet Çiftçi seçildi.

Çiftçi, Vakıf Binasında düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulunu tanıttı. Toplantıda konuşan Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi, şunları söyledi, “Öncelikle külliye içersindeki Bayraklı Konak’ın Cumartesi günü yapılan İlim Hikmet Sofrası dahil birçok kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan konağın çatısı hayırseverlerimizin katkıları ile elden geçirildi. Bayraklı Konak’ın tüm saçak kiremitleri değiştirildi. Binada sıva ve diğer tamirat işlerine geçildi. Bu konuda da emeği ve katkısı geçen tüm hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. İlim Hikmet Sofrası Cumartesi Sohbetlerimizi de İnşallah Şubat ayı içersinde tekrar başlatacağız. Ayrıca oluşturduğumuz bir kültürel çalışma grubu ile Kastamonu ve İhsangazi Belediye Başkanlığı ve ilgili bazı kuruluşlarla işbirliği içersinde bu yıl yaz tatili içersinde İngiliz hocaları tarafından organize edilecek olan İngilizce Dil Kampı uygulaması için ön hazırlık çalışmalarına başlanıldı. Bugün itibariyle yapılacak programları ve bu programların alt yapısını belirlemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili daha detaylı açıklamaları da yapacağız. Vakfımız bu ve buna benzer faaliyetlerini de hız kesmeden artırarak devam ettirip çalışmalarını sürdüreceğiz”

Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı’nın yönetiminde bulunan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, vakfın her türlü çalışmasında yanında olduklarını belirterek, ellerinden gelen desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Yücel ile Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fevzi Küçük, Dr. Ekrem Esen, Fuat Bakar, İsmail Çıldır ve Mustafa Özsoy, Denetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gödeloğlu, Nezih Yılmaz ve Vakıf Müdürü Abdurrahman Emiroğlu da katıldı.

