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Çiftçi ile gönül bağı kuran Vali Balcı pancar çiftçisi ile buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker’in 3 Fabrikasından bir tanesi olan Turhal Şeker Fabrikası’nın ekim sahasında bulunan Köy ve İlçelerde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Dr.

Kayseri Şeker’in 3 Fabrikasından bir tanesi olan Turhal Şeker Fabrikası’nın ekim sahasında bulunan Köy ve İlçelerde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat’a bağlı Tahtoba Köyünde pancar üreticileri ile bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve pancar hasadı yaptı.
Tokat bölgesinde tarım yapan üreticiler ile sık sık bir araya gelen ve bölgedeki tarımsal kuruluşların gelişimi noktasında önemli çalışmalara imza atan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.
Tahtoba Köyünde pancar hasadı yapan çiftçilerle de sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, çiftçilere “Her zaman yanınızdayız” mesajı vererek, çiftçilerle birlikte pancar hasadı yaptı. Yıllık 107 bin dekar alanda yaklaşık 600 bin ton pancar ürettiklerini belirten Balcı, çiftçiye ve üreticiye tam destek verdiklerini, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Köydeki çocuklar ile de bir süre sohbet eden Vali Balcı, onlara kitap hediye ederek, günde en az bir saat kitap okumalarını tavsiye etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Vali Balcı’ya gösterdiği samimi ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Akay, paylaşımında “Tokat Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı, Çamlıbel’in Tahtoba Köyü’nde pancar söken çiftçilerimizle birlikte pancar tarlasında pancar sökümü gerçekleştirdi, bu samimi tavır çiftçiye ve alın teri ile ürettiği ürüne verdiği değerin en samimi göstergesidir. Ne diyeyim; böyle Valiye can kurban” ifadelerine yer verdi.

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