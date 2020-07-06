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Çiftçi kayıt sistemi başvurularının 31 Ağustos’a kadar uzatılması talep edildi

GİRESUN HABERLERİ  | 06.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 30 Haziran’da sona eren fındıkta alan bazlı gelir desteği başvuru sürecinin uzatılmasını talep etti.Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2020 yılına dair fındıkta alan bazlı gelir desteği başvuru süresinin 30 Haziran’da sona erdiğini belirterek, korona virüs salgını nedeniyle başvuru yapamayan üreticiler için sürenin uzatılmasını talep etti.Karan, dönüm başına verilen alan bazlı gelir desteğinin önemine dikkat çekerek “Korona virüs salgını nedeniyle il dışında ve yurt dışında yaşanan fındık üreticileri başta olmak üzere köylerde ikamet eden üreticilerimizin birçoğu alan bazlı gelir desteği için çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramadı.

Çiftçi kayıt sistemi başvurularının 31 Ağustos’a kadar uzatılması talep edildi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 30 Haziran’da sona eren fındıkta alan bazlı gelir desteği başvuru sürecinin uzatılmasını talep etti.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2020 yılına dair fındıkta alan bazlı gelir desteği başvuru süresinin 30 Haziran’da sona erdiğini belirterek, korona virüs salgını nedeniyle başvuru yapamayan üreticiler için sürenin uzatılmasını talep etti.
Karan, dönüm başına verilen alan bazlı gelir desteğinin önemine dikkat çekerek “Korona virüs salgını nedeniyle il dışında ve yurt dışında yaşanan fındık üreticileri başta olmak üzere köylerde ikamet eden üreticilerimizin birçoğu alan bazlı gelir desteği için çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramadı. Başvurusunu yaptırmayan bu üreticilerimiz 2020 yılı alan bazlı gelir desteğinden faydalanamayacak. Covid-19 salgını göz önünde bulundurularak, bu üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında alan bazlı gelir desteği başvurularının en az hasat sonuna kadar yani 31 Ağustos’a kadar uzatılmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin fındık üreticisinin bu talibe sessiz kalmayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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