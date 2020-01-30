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Çiftçi, “Siz söyleyin biz yapalım”

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Şehrin yönetimine dâhil olun.

Çiftçi, “Siz söyleyin biz yapalım”

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Şehrin yönetimine dâhil olun. Siz söyleyin biz yapalım” dedi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yaşayan ve Türkiye’nin değişik illerinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile buluştu. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen ve belediye başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu’nun da katıldığı toplantıda öğrencilerle birlikte önce yemek yiyen ve daha sonra sohbet yapan Başkan Çiftçi, tek tek tanıştığı üniversiteli gençlere önemli nasihatlerde bulundu.
Davetlerine katılan üniversite öğrencilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Çifti, okul yılları ve hayat tecrübelerini paylaştığı gençlere, geleceğe çok iyi hazırlanmalarını, kendilerini geliştirmelerini, araştırmalarını ve çok çalışmalarını istedi. Üniversitelerin eskiye göre daha gelişmiş olduğunu belirten Başkan Çiftçi, “Sizler şanslısınız. Dünyayı takip edin. Ben sizleri çok seviyorum. Siz bizim olmazsa olmazımızsınız. Geleceğimizsiniz. Biz eğitime önem ve öncelik veriyoruz. Belediye olarak 7 bin 500 kişiye eğitim veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. En büyük yatırım eğitime ve geleceğe yapılan yatırımdır. Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz” dedi.
Gençlerin fikirlerine, hedefleri ve hayallerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Çiftçi, “Sizden çok şey bekliyor, fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bizleri sosyal medyada takip edin, görüş öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Siz söyleyin biz yapalım. Şehrin yönetimine dahil olun. Sizlerle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bir arada olmaktan gurur duydum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftçi, “Siz söyleyin biz yapalım”

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