Çiftçi umut tohumlarını toprakla buluşturuyor

Özkaya, geçen hasat sezonunun bereketli olduğunu anlatarak, "550 bin ton buğday, 110 bin ton kadar da arpa üretimimiz oldu. Çiftçimiz geçen ay ekime başladı, kasım ayında da devam ediyor. İnşallah yağışlarla bereketli bir sezon geçiririz. Üreticilerimize bol kazançlı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık kenti Yozgat'ta 42 bin 772 kayıtlı çiftçi ve 22 bin 763 hayvancılık işletmesinin bulunduğunu aktaran Özkaya, "4 milyon dekara yakın alanda da hububat ekilmektedir. Özellikle pandemi döneminde üretimin önemi anlaşılmıştır. Yozgatlı üretici pandemiye rağmen üretmeye devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir." dedi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, 6 milyon 151 bin dekarla Türkiye'nin ekilebilir tarım alanına salip 5. ili olduklarını söyledi.

ÖMER ERTUĞRUL - Türkiye'de 6 milyon 151 bin dekar ekilebilir tarım arazisine sahip Yozgat'ta tohumlar toprakla buluşuyor.

- "Yine umutlarımızı toprağa ektik"

Çiftçilerden Atila Ertuğrul da buğday ektiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi yine umutlarımızı toprağa ektik. İnşallah iyi bir hasat olur. Allah, çiftçilerimizin emeklerini zayi etmesin." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çiftçiliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Ertuğrul, devletin çiftçiye destek verdiğini kendilerinin de üretime katkıda bulunduklarını kaydetti.

Üniversite öğrencisi Kemal Can Ertuğrul da uzaktan eğitime memleketinden katıldığını ve amcasına tarlada yardım ettiğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle gıdanın öneminin daha da arttığına değinen Ertuğrul, "Bu tür üretimlerin daha fazla olması gerekiyor. Bu nedenle desteklerin biraz daha fazla olmasını istiyoruz." dedi.

Çiftçilerden Osman Fidan ise nohut hasadının yapıldığı araziyi ekime hazırladığını söyledi.

Yağmur beklediklerini ancak yağmayınca ekime başladıklarını aktaran Fidan, "Çiftçi olarak ümidimiz toprağa bağlı, 7 aydır yağmur yağmıyor. Tarımda ülkemize yetecek ürünü üretmemiz lazım. Kendi kendimize yetmemiz lazım. Başka devletlere boyun bükmememiz lazım, o yüzden üretmemiz gerekiyor. Allah'a güvenip ekiyoruz inşallah iyi olur. 450 dekar arazi ekiyorum." şeklinde konuştu.

