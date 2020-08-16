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Çiftçi ürettiği ürünleri online sistem üzerinden satacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin ürünlerine değer fiyattan alıcı bulmaları için hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinin tanıtım çalışmaları, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı köylerde de devam ediyor.

Çiftçi ürettiği ürünleri online sistem üzerinden satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin ürünlerine değer fiyattan alıcı bulmaları için hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinin tanıtım çalışmaları, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı köylerde de devam ediyor. Çiftçi, DİTAP projesi sayesinde yetiştirdiği ürünlerini online sistem üzerinden satabilecek.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın tarımda dijitalleşme adına hayata geçirdiği Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde, üreticilerimizin bin bir emekle ürettiği ürünler değer fiyattan alıcı ile buluşabilmektedir. DİTAP üzerinden üretici ile alıcı doğrudan bağ kurabilmektedir. Bu sayede üretici elindeki ürünü değerinde satabilmekte, alıcı da daha uygun fiyattan ürüne ulaşabilmektedir. Online bir platform olan DİTAP’a üreticilerimiz ve alıcılar e-Devlet şifresi ile kolaylıkla üye olabilmektedir. İstenilen yer ve zamanda platforma rahatlıkla giriş yapılabilmektedir" bilgilerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Bakanlığımızın üretici ve alıcıları yanında olmak adına hayata geçirmiş olduğu bu projenin tanıtımı ve üyelik için Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gereken çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Vize İlçe Müdürümüz Zeynep Şeyda Gürsu ve İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri Müsellim, Hasbuğa ve Sergen köylerinde üreticilerimizle bir araya gelerek, DİTAP projesi hakkında bilgilendirme yapmıştır. Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yararı için hayata geçen DİTAP projesinin tanıtımı ve kullanımı için çalışmalarımız devam edecektir" denildi.

Çiftçi ürettiği ürünleri online sistem üzerinden satacak

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