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Çiftçiler ile kış toplantısı

KİLİS HABERLERİ  | 06.02.2020 15:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ve ilçelerinde çiftçilerde kış toplantısı yaptıklarını söyledi.İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Çiftçiler ile sürekli bir araya geldiklerini, son olarak ta kış toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, “Kilis Merkeze bağlı Dölek, Deliosman, Narlıca ve Beşenli, Elbeyli İlçemize bağlı Sağlıcak ve Erikliyayla, Musabeyli İlçemize bağlı Dorucak ve Hüseyinoğlu, Polateli İlçemize bağlı Yenikapan ve Belenözü köylerinde 18:00-22:00 saatleri arasında, şube müdürlerimiz, ilgili köyün Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi danışmanı, muhtar ve çiftçilerimizin katılımı ile bilgilendirme toplantıları düzenlendik.

Çiftçiler ile kış toplantısı

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ve ilçelerinde çiftçilerde kış toplantısı yaptıklarını söyledi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Çiftçiler ile sürekli bir araya geldiklerini, son olarak ta kış toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, “Kilis Merkeze bağlı Dölek, Deliosman, Narlıca ve Beşenli, Elbeyli İlçemize bağlı Sağlıcak ve Erikliyayla, Musabeyli İlçemize bağlı Dorucak ve Hüseyinoğlu, Polateli İlçemize bağlı Yenikapan ve Belenözü köylerinde 18:00-22:00 saatleri arasında, şube müdürlerimiz, ilgili köyün Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi danışmanı, muhtar ve çiftçilerimizin katılımı ile bilgilendirme toplantıları düzenlendik. Çiftçilerimizin iş yoğunluğunun az olduğu kış günlerinde yapılan bu toplantılarda, çiftçilerimize yaklaşan bahar aylarında bağ ve bahçe bakımları, bitki hastalık ve zararlı mücadelesi, hayvancılık faaliyetleri, hayvan bakım besleme ve aşılama faaliyetleri ile Bakanlığımız çalışmaları, projeleri ve desteklemeleri konularında bilgilendirme yapılmıştır. Çiftçilerimizin talep, şikayet ve önerileri dinlenmiş ve sorunlarla ilgili çözümler oluşturulmuştur. Çiftçilerimizle bir arada, samimi ortamlarda düzenlenen ve son derece verimli olduğunu değerlendirdiğimiz bilgilendirme toplantıları önümüzdeki süreçte devam edecektir” dedi.

Çiftçiler ile kış toplantısı

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