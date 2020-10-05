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Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki kırsal mahallelerde oturan çiftçiler cadde ve sokakları ürünlerini kurutmak için kullanıyorlar.Manyas’ta ağırlıklı olarak çeltik ekimi yapan çiftçiler maliyeti yükselteceği için kurutma makineleri yerine cadde ve sokakları tercih ederken, yeni hasadına başlanan fasulyelerde sokaklarda kurutulmaya başlandı.

Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki kırsal mahallelerde oturan çiftçiler cadde ve sokakları ürünlerini kurutmak için kullanıyorlar.
Manyas’ta ağırlıklı olarak çeltik ekimi yapan çiftçiler maliyeti yükselteceği için kurutma makineleri yerine cadde ve sokakları tercih ederken, yeni hasadına başlanan fasulyelerde sokaklarda kurutulmaya başlandı. Havaların da mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ürünlerin kurumasını da hızlandırdığını söyleyen kırsal Salur Mahallesinden Erkan Kilercioğlu ve Cemil Yılmaz " Şu anda havalar kurutma için çok uygun, çeltikler ise doğal ortamda kuruyorlar. Gün içinde birkaç kez kürekle ürünlerimizi alt, üst çevirerek karıştırıyoruz. Akşamları ise üzerlerine çiğ düşmesin diye kapatıp, güneşin ısıtmaya başladığı anda yeniden açıp kurutmayı sürdürüyoruz, daha sonra ise çuvallara doldurup, depoluyor veya satıyoruz " dedi.
Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise "Bu yaz özellikle ayçiçeği başta olmak üzere bazı ürünler de aşırı sıcaklarda tane tutma döneminde olumsuz etkilendi. Az miktarda çeltik eken çiftçilerimiz çeltiklerini her yıl bu şekilde cadde ve sokaklar da kurutuyorlar. Yine damak tadıyla ülkemizin birçok yerinde bilinip, tüketilen kazak fasulyesi ve diğer fasulye türleri ile mısırlar da cadde ve yollar da doğal yöntemlerle kurutuluyor" dedi.

Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor

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