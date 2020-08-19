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Çiftçiler üzümlerini böyle koruma altına aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde, çiftçiler üzümlerini olumsuz hava koşullarına karşı korumak ve daha fazla dayanıklı olması için örtü altına aldı.Buldan ilçesinde Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreten çiftçiler, bağlarını örtü altına aldı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde, çiftçiler üzümlerini olumsuz hava koşullarına karşı korumak ve daha fazla dayanıklı olması için örtü altına aldı.
Buldan ilçesinde Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreten çiftçiler, bağlarını örtü altına aldı. Üzüm bağlarının yetiştirildiği Yenicekent, Doğan, Mahmutlu, Oğuz ve Bölmekaya mahallelerinde bulunan asmaların üzerleri örtüyle kaplandı. Tente örtü ile kaplanan üzüm bağları, ürünün Kasım ayına kadar bozulmadan dayanması ve olumsuz hava koşullarına karşı korunması için koruma altına alındı.
Üzüm üreticisi Atilla Arslan, “Yağan yağmurdan, dolu ve doğal afetlerden üzümlerimizi bu örtü sayesinde koruyoruz. Şu anda bölgemizin üzümlerinin yarısından fazlası örtü altına alındı. Maliyeti bir hayli yüksek ama üzümlerin daha fazla dayanıklı olması için örtü altına almaya mecburuz. Dönümü bin 500 TL’ye mal oluyor. İlave olarak demir masrafı da çıkınca 2 bin TL’yi buluyor. Ama üzümü her türlü duruma karşı örtü altına almaya mecburuz bölgede yaklaşık 2 bin dönüm üzüm bağı örtü altına alındı” dedi.

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