YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı

Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.12.2020 18:17 | Son Güncelleme

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına karşın Manyas’ta çiftçiler ve çobanlar üretime devam ettiler.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına karşın Manyas’ta çiftçiler ve çobanlar üretime devam ettiler. Manyaslı çiftçiler tarlalarını sürerken, hayvanı olan çobanlarda sürülerini otlattı.
Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonları uygulamaya konulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Manyaslı çiftçiler ve çobanlar bazı meslek guruplarında olduğu gibi belgelendirdikleri takdirde kısıtlamadan muaf tutuldular. Manyas’ın kırsal Kayaca Mahallesinde traktörü ile tarlasını ekime hazırlayan Ahmet Sevinç ile koyunlarını otlatan Mustafa Gür ve Yücel Şanol "Koyunlar düğün, bayram dinlemez, mecbur meraya otlatmaya çıkaracaksın, iznimizi aldık ve meraya çıkardık. Tarlasını ekime hazırlayan Ahmet Sevinç ise, tarlasını ekime hazırlamak için toprağın tavını beklediğini, hava da müsait olunca sürdüğünü belirtti. Güvenlik güçleri de sorumluluk bölgelerinde sürekli olarak devriye gezerek, kontrollerini gerçekleştirdiklerini, vatandaşların duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:08
Öğle
13:05
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Soylu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.