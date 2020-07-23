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Çiftçiler yaz seralarıyla üretime destek veriyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de hayata geçirilen proje kapsamında 10 üreticinin kurduğu toplamda 10.5 dekar sera alanında kentin üretimine destek sağlanacak.Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programına devam ediyor.

Kırıkkale’de hayata geçirilen proje kapsamında 10 üreticinin kurduğu toplamda 10.5 dekar sera alanında kentin üretimine destek sağlanacak.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programına devam ediyor. Bu kapsamda Müdür Yılmaz, çiftçiler ile iletişimi sürdürmek, talep ve ihtiyaçları tespit ederek proje çalışmalarına yön vermek ve tarımda yakalanan gelişim ivmesine hız kazandırmak adına sürdürdüğü ziyaretlerinde Çelebi ilçesini ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Yılmaz ilk olarak “KOP ile Çelebi’de yaz seraları kuruluyor” projesinde yapımı tamamlanan seralarda incelemelerde bulundu. Yılmaz; “Bu projemiz ile 10 üreticimize bin 50 metrekarelik seralar kuruluyor. Toplamda 10.5 dekar yeni sera alanı ilimiz üretimine katılacak” dedi.
Programına çiftçilerin hal ve hatırlarını sorarak devam eden Müdür Yılmaz, diyalog içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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