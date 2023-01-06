YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çiftçilere 2 bin 500 kestane fidanı dağıtıldı

Çiftçilere 2 bin 500 kestane fidanı dağıtıldı

06.01.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 2 bin 500 adet kestane fidanı dağıtıldı.

Tarım ve hayvancılığa olan desteklerini farklı alanlardaki proje ve çalışmalarıyla sürdüren Tekkeköy Belediyesi, Samsun İl Tarım Orman Müdürlüğüyle iş birliğinde çiftçilere 2 bin 500 adet kestane fidanı dağıttı.

Dağıtım için düzenlenen törende konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tarım ve hayvancılığa ilişkin konularda Muhtar İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla ilçemizde son 2 yıldır gücümüzün yettiğince örnek işlere imza atmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde dünyanın en önemli ihtiyacının gıda olduğunu hep birlikte öğrendik. Biz de o gündem beri şunu dile getiriyoruz: ‘Belediyelerin yola, asfalta, kaldırıma harcadığı kadar gücü yettiğince tarıma, çiftçiye, köylüye bütçe ayırması bir türlü bulup buluşturup bu alanlara destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışma ile de bugün 2 bin 500 kestane fidanımız çiftçilerimizle ve toprakla buluşacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önce çok çeşitli meyve fidanlarının çiftçilerle buluşturulduğunu söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise kestane fidanın uzun ömürlü ve birim alanda getirisi fazla olacak bir ürün olduğunu belirterek alınan geri dönüşler ve talebe istinaden daha büyük adetlerde bu dağıtımların gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Verilen desteğin arıcılığa da faydalı olacağını söyleyen Yenidoğan Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım, “Ben arıcılıkla uğraşan biri olarak kestanenin arıya ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Fındık alanları çoğaldıkça arıcılık için iyi olması ama bu gibi çalışmalarla kestanenin artması bu durumu tersine çevirecektir diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Törene, Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Özkan Karakaya ve Aydın Karmil ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da okul binasında annesini silahla öldüren zanlı ile babası adliyedeSamsun'da okul binasında annesini silahla öldüren zanlı ile babası adliyede
İzmir’de ağlara 2 ton ağırlığında, 10 metrelik köpekbalığı takıldıİzmir’de ağlara 2 ton ağırlığında, 10 metrelik köpekbalığı takıldı
Osmaniye'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldüOsmaniye'de kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:45
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cuma

Aka Eczanesi
Ilkadim
Denizci Eczanesi
Ilkadim
Sinem Eczanesi
Canik
Marina Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.