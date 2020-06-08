YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı

Çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı

KONYA HABERLERİ  | 08.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı yapıldı.Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsüyle ilgili bildiri yayımlayarak çiftçileri uyardı.

Çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı

Konya’nın Yunak ilçesinde çiftçilere çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsü uyarısı yapıldı.
Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımda çekirge mücadelesi ve sarı cücelik virüsüyle ilgili bildiri yayımlayarak çiftçileri uyardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Ali Çomak tarafından yayımlanan bildiride alınacak önlemler ve yapılması gerekenler maddeler halinde sıralandı. Virüs etmenlerine karşı kimyasal mücadele olmadığından bu hastalığa karşı uygulanması gereken öneriler şu şekilde sıralandı:
"Kışlık hububat ekimlerinin mümkün olduğunca geç dönemde yapılması, yazlık ekimlerde de erken dönemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Virüs taşıyıcıları olan yaprak bitleri, cüce ağustos böcekleri, thripsler vb. zararlıların bulunduğu araziler Zirai Teknik Mücadele Talimatları doğrultusunda tavsiye edilen Bitki Koruma Ürünleri ile ilaçlanmalıdır. Hastalığın bulunduğu bölgelerde öncelikle münavebeye (ekim nöbeti) mutlaka uyulmalıdır. Tarlaya aynı ürün üst üste ekilmemelidir. Bu doğrultuda tahıl-yağ bitkisi-yem bitkisi ve tekrar tahıl sıralaması şeklinde üç yıllık ekim nöbeti uygulanabilir. İlçemize adapte olmuş verim ve kalitesi yüksek, hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin ekilmesi gerekmektedir. Tarla sınırında bulunan yabancı otların yok edilmesi viral hastalıkların mücadelesinde büyük önem taşımaktadır. Tarlaya çok tohum atmaktan ve sık ekimden kaçınılmalıdır. Dengeli ve toprak yapısına uygun gübreleme yapılmalıdır. Özellikle aşırı azotlu gübreleme den kaçınılmalıdır. Bu önerilerle birlikte yıl boyunca kültürel faaliyetlere de oldukça dikkat edilmelidir. Çekirge mücadelesi ve tahıl sarı cücelik virüs hastalığı hakkında üreticilerimizin ilçe müdürlüğümüz teknik ekipleri ile sürekli irtibat halinde olmalarını rica ederiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Konya Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:47
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.